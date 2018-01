VIDEO | Praegune hümniskandaal pole midagi: meenuta Ewert Sundja esitust jalgpallikoondise mängul, mille peale laulja fännidelt peksa sai!

2008. aasta juunis puhkes korralik hümniskandaal ka Eesti jalgpallis, kui laulja Ewert Sundja enne vutikoondise sõprusmängu Fääri saartega Eesti hümnist väga omapärase versiooni esitas.

Sundja tõlgendus osutus jalgpallifännide seas sedavõrd ebapopulaarseks, et dramaatilise mängu järel (Eesti andis koduplatsil käest 3:0 eduseisu, ent suutis lõpuks 4:3 võita) otsustas tuntud vutifänn Frank "Papa" Kolde Sundjat koguni füüsiliselt noomida, teenides selle teo eest hiljem aasta jalgpallijobu tiitli.

Jalgpallihaigla üks liige, tuntud muusik Tarmo "Kojamees" Kruusimäe oli samuti kohtumise järel Sundja esituses kergelt pettunud, kuid artisti otseselt süüdistama ei hakanud - pigem oli eeltöö tegemata jäänud korraldajatel.

"Hümnil on staadionil üks tähendus — meeskond, publik ja fännid peavad saama seda kaasa laulda!" sõnas Kruusimäe toona, märkides, et Sundja ja tema bändi esituses oli takt ja rütm veidi nihkes. "Afterpartyl oleks see olnud suurepärane, aga staadionil ajas see püsti seisnud inimesed hämmeldusse ja segadusse, oli piinlik."