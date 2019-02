VIDEO | Melu tribüünidel väljus kontrolli alt! Mehele torgati rinnapartii näkku

Publik oli sillas kui vanem proua hõlsti hõlmad üles tõmbas ja mehe pea endale rindade vahele kupatas. Lihtlabane musitamine hoidke endale, meie trikitame ka vanemas eas!

Mees reageeris siira rahulolu ja muigega. Küll on ikka äge korvpall täna.

If we can’t do this on a kiss cam in our 60s then I don’t want youpic.twitter.com/Uz99pzdVj9