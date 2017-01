Los Angeles Lakersi ja Memphis Grizzliesi NBA mängu vaheajal võideti läinud öösel vaheajasõul 95 000 dollarit.

Õnneliku käega mees oli 30-aastane Jerald Acoba, kes teenis oma elu suurima tšeki tabava keskjooneviske eest. Acoba tähistas sooritust Lakersi mängujuhi D'Angelo Russelli firmamärgiga, näidates, et tema veenides on vaid jää.

"Hea on näha, et lapsed ja fännid mu tähistust elus hoiavad. See on palju raha, mees. Käitu sellega hoolikalt," sõnas Russell.

Acobast sai viies Lakersi MGM Big Shot Jackpoti võitja alates 2006/2007. hooajast. Sel hooajal on keskjooneviske tabanud veel üks fänn nimega Travis Milne, kes läks novembris Lakersi mängult koju 35 000 dollariga. Jackpot tõuseb iga möödaviskega.