VIDEO | Ksenija Balta sunniti lapsepõlves laulupeo rongkäigul katkestama

Eesti Olümpiakomitee käivitas kampaania "Üheskoos oleme suured!", kus erinevad Eesti tippsportlased jagavad oma lugusid rahvatantsu- ja koorilauluelamustest.

Värvikad mälestused laulupeost on ka kaugushüppajal Ksenija Baltal, kes, nagu selgus, pidi oma esimese laulupeorongkäigu sootuks katkestama.

"Üks laulupidu jäi väga lühikeseks. Poole rongkäigu pealt võeti mind ära, kuna ma jäin sama päeva hommikul haigeks. Ma tahtsin tegelikult lõpuni teha, sest ma olen ikkagi võitlejahing - haigus ei murra mind maha! Aga murdsid ema ja isa," rääkis Balta.

"Teine mälestus on selline, et ma ikkagi jõudsin laulupeole. Koos vanaemaga. Me laulsime seal hästi palju ja ma kogu aeg tirisin vanaema tantsima. Mäletan seda, et mulle väga meeldis vanaema rahvariietus, mis oli hästi ilus. Ta tegi minulegi rahvariided. Siiani on see seelik kuskil olemas."

"Vanaema rääkis mulle ka sellist lugu, et kui ta pidi minu eest hoolt kandma, võttis ta mind endaga kaasa laulutundi. Natuke aega ma seal istusin rahulikult ja jälgisin asja, kuni läksin dirigendi kõrvale ja hakkasin tõsimeeli tegema kõiki tema liigutusi järgi. Ma tahtsingi neid juhtida ja tunda ennast tähtsana. Need mälestused on mul siiani südames ja mõtetes."