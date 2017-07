VIDEO | Klavan oli Liverpooli trenni järel julge jänes

Ragnar Klavani koduklubi Liverpool on hetkel Saksamaa lõunaosas Baierimaal laagris, kus ühe treeningkorra järel käidi suplemas jääkülmas Tegernsee järves.

Liverpooli Twitteri kontole postitatud videost on näha, et külma vette ei julgenud paljud pallurid hüpata - Eesti koondise kapteni jaoks ei olnud see aga mingisugune probleem!