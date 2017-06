VIDEO | Kelly Sildaru kannab mälestust rahvatantsutrennidest endaga kogu aeg kaasas

Eesti Olümpiakomitee alustas spordi ja kultuuri seostest rääkivat kampaaniat „Üheskoos oleme suured“, milles tippsportlased jagavad oma lugusid rahvatantsu- ja koorilauluelamustest.

Kampaania raames näeb suve jooksul üle Eesti suuremates linnades plakateid noorte Eesti tippsportlastega – vehkleja Julia Beljajeva, tõkkejooksja Rasmus Mägi, freestyle-suusataja Kelly Sildaru ja võrkpallur Robert Täht kinnitavad vaatajatele, et üheskoos oleme võimsad, kiired, erakordsed, võidukad. Veelgi enam - üheskoos oleme suured. Sotsiaalmeedias jagavad oma lugusid laulu- ja tantsupidudel käimisest, koorilaulutundidest ja rahvatantsutrennidest teisedki tippsportlased, nende seas Gerd Kanter, Ksenija Balta, Ingrid Puusta ja Ott Kiivikas.

Epeevehklemise maailmameister Julia Beljajeva ütles, et on maailmas palju ringi reisinud, kuid mitte kunagi arvanud, et Eesti oleks pisike maa. „Selles ei kahtle ma hetkekski, et hingelt oleme üheskoos suured. Spordis tunneme seda võistlustel. Olen ka ise korduvalt saanud jõudu ja tuge positiivsetest kirjadest ja julgustavatest kommentaaridest. Üheskoos võidame kõik raskused,“ ütles Beljajeva.

Beljajeva käis koolis nii rahvatantsutundides kui ka koorilaulus. „Viiendas klassis käisin ka tantsupeol, aga see jäi ainukeseks korraks, sest hakkasin spordiga tegelema,“ meenutas ta. Julia oli laulmises ja rahvatantsus nii osav, et treener pidi minema kooli ja paluma talle nendest ringidest vabastust. „Rahvatantsu ma praegu enam ei tantsi, aga laulda meeldib, kui keegi ei kuula,“ muigas ta.

Tõkkejooksja Rasmus Mägi ennast eriliseks lauljaks ei pea, aga lapsepõlves meeldis talle just üheskoos laulmine laulutundides. „Rahvatantsu jaoks pole aega pole jätkunud, et tõsisemalt proovida, aga hakkama ma enamvähem peaks saama, kuna kergejõustikust on hea kehatunnetus olemas,“ rääkis Mägi.

Kahekordne juunioride maailmameister freestyle-suusatamises Kelly Sildaru ütles, et talle meeldis väga käia rahvatantsus. "Meil oli tore õpetaja. Ühel hetkel aga reisimise tõttu ma liiga tihti enam sinna tundidesse ei jõudnud. Enam ma rahvatantsuga ei tegele, aga mul on vähemalt Eesti rahvusmustriga kiiver,“ lausus Sildaru.

Pikemaid videosid sportlastega näeb EOK kodulehel aadressil www.eok.ee/infokiri/uheskoos/ Samuti tasub jälgida EOK lehte Facebookis „Olen olümpiafänn“, sest sinna jõuab veelgi rohkem videosid ja häid soove noorte laulu- ja tantsupeol osalejatele.