VIDEO | "Kas te ei võiks meil lihtsalt lasta õnnelikud olla?" NBA meister sattus pornovideoskandaali, pettes viimaseid päevi rasedat Kardashiani

2016. aastal Cleveland Cavaliersi ridades NBA meistriks tulnud tsenter Tristan Thompson on sattunud suurde seksiskandaali: nimelt avaldas USA kõmuportaal TMZ, et oma viimaseid päevi raseda naise Khloé Kardashiani kõrval olemise asemel möllab Thompson hoopis hotellis ühe Instagrami modelliga.

27-aastase Thompsoni ja 33-aastase Kardashiani esimese ühise lapse sünd peaks olema lähipäevade küsimus, ent selle asemel tuleb paaril nüüd tegeleda kõmuportaalidega. TMZ avaldas video sellest, kuidas Thompson esmalt oktoobris ühes vesipiibubaaris kahe naisega ameles, värske video aga näitab seda, kuidas korvpallur möödunud nädalavahetusel ühe Instagrami modelliga, kelle eesnimi on Stephanie, öö New Yorgi hotellis veetis. USA suurimas linnas oli Thompson koos meeskonnaga, kes seal esmaspäeval New York Knicksiga kohtus.

Thompsoni kaaslane Stephanie ei häbenenud sealjuures oma "vallutust" sugugi, postitades oma Instagrami story'sse koguni video, kus ta Thompsoniga suguühtes on. Kuigi kummagi nägu selle peal näha ei olnud, oli muude "asitõendite" põhjal selgelt aru saada, et tegu oli just nendega. Hiljem postitas neiu oma praeguseks kustutatud Instagrami kontole ekraanitõmmise ühest kõmuportaalist, kus ta koos Thompsoniga oli koos fotole jäädvustatud ning lisas selle peale lause: "Kas te ei võiks meil lihtsalt lasta õnnelikud olla?". Vahetult enne oma konto kustutamist väitis ta sellel, et "Thompson ei olnud sugugi ainus Cavaliersi mängija".