VIDEO | Kas isa rõõmud läksid? No ei ole naljakas, kuigi kergelt muigama ajab

Üks säärastest juhtus hiljaaegu jalgpalliväljakul, India Superliiga mängus.

Millise ohverduse hinnaga sai palli teekond väravasse tõkestatud!? Kas tõesti järeltulevate põlvede hinnaga? No ei ole naljakas, kuigi kergelt muigele ajab...

"A moment of silence for him and our fallen brothers" 😂😂😂 pic.twitter.com/TLTQFr9qbU