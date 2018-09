VIDEO | "Ja seal on tema prostituut - teolt tabatud!" Abikaasa süüdistab Venemaa koondise jalgpallurit saunas petmises

Internetis levivast videost on näha, kuidas Darja Glušakova üritab tungida sisse sauna, kus jalgpallur parajasti enne 25. augustil toimunud kohtumist linnarivaali Dinamoga lõõgastus. Mees ei soostu naist aga sauna eesruumi sisse lubama ning üritab ust kinni hoida.

Glušakova süüdistab oma meest abielu rikkumises ning prostituudiga magamises - kui ühel hetkel üks naine kaamerasse ilmub, hüüabki Darja, et tegemist on prostituudiga.

Hiljem rääkis Glušakova Vene meedias, et enne video algamist oli ta mehe teolt tabanud - ta oli vaid rätiku väel istunud, paljas naine süles. "Laual oli veini, vesipiip, puuviljad. Naisel ei olnud midagi seljas, Denissil vaid rätik ümber."

Glušakov on üritanud skandaali maha rahustada - advokaadi kaudu andis ta teada, et on abikaasast juba kuus kuud lahus elanud ning naine, keda Darja prostituudiks pidas, on hoopis lapsepõlvesõber Kristina. Lisaks sellele väidab pallur, et hoopis Darja oli see, kes teda pettis ning naine üritab nüüd skandaali tekitada, et tähelepanu enda alatutelt tegudelt kõrvale juhtida.

Deniss ja Darja Glušakovil on kaks tütart. Väidetavalt on mõlemad juba ka lahutuse sisse andnud.

Osa videost saab vaadata artikli päises olevast klipist, ingliskeelsete subtiitritega ja pisut pikema klipi leiab Mirrori lehelt.

31-aastane Glušakov on Venemaa koondises pidanud 57 kohtumist ning ta kuulus ka suvise MM-finaalturniiri ajal venelaste esialgsesse nimekirja, ent ei pääsenud lõplikusse koosseisu.