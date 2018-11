VIDEO | Djokovici mängu vaatama läinud Ronaldo proovis ka tennisepalli püüda, kuid pudistas selle elukaaslasele vastu pead

Ronaldo jälgis O2 Arenal maailma esireketi Novak Djokovici ning ameeriklase John Isneri kohtumist. Matši võitis kogenud serblane 6:4, 6:3.

Kui Ronaldo on igale poole saabudes tähelepanu keskpunktis, siis seda oli ta ka Londonis. Kui tennisepall oli ühel hetkel lendamas Ronaldo ja teda saatnud elukaaslase Georgina Rodrigueze ning poja Cristiano Ronaldo juuniori suunas, siis otsustas vutiäss, et mänguvahend on vaja ikka kinni püüda. Ronaldo jaoks asjad aga kõige libedamalt ei läinud ning tema käest põrkas pall vastu Rodrigueze pead. Nii sai ka meeste tennise katuseorganisatsioon ATP nalja visata, et portugallane on enda jalgadega ikka osavam kui kätega.