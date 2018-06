VIDEO | Black Velveti A. Le Coq Arenal filmitud muusikavideos teevad kaasa mitmed Eesti jalgpallistaarid

1990-ndate keskel loodud ansambel Black Velvet andis välja oma esimese muusikavideo, kus löövad kaasa mitmed Eesti jalgpallistaarid eesotsas Mart Poomi, Joel Lindpere, Konstantin Vassiljevi ja Sergei Pareikoga.

Lugu ise on samuti jalgpalliteemaline ja kannab pealkirja "Väravad".

Video stsenarist ja režissöör on Steiv Silm. "Selle videos räägime Eesti jalgpallist erinevate nurkade alt. Meie kodumaiste ja välismaiste tippjalgpalluritega koos räägime loo, et jalgpall on üks äge vahend veetmaks oma lastega mõnusalt ja sportlikult aega. See on ühine tegevus, mis toob perekondi kokku ja loob omavahel tugevama sideme. Ja kes teab, mõnest lapsest võib saada ka kunagi tippmängija. Aga väikseid muid vihjeid võib iga huviline juba videost ise otsida," ütles Silm Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel.

"Võtted läksid väga sujuvalt. Mul on üliheameel, et kõik osapooled haarasid koheselt mõttest kinni ja kõhklematult olid nõus videos osalema. Jalgpallurid said aru, et see on oluline lugu, mis kindlasti inspireerib lapsevanemaid oma võsukesi spordi juurde suunama. Koostöö Black Velvetiga sujus samuti hästi ning mul on väga hea meel, et ka nemad tulid kiiresti video sisulise poolega kaasa."

Videos teevad kaasa jalgpallurid Joel Lindpere, Elari Valmas, Markus Poom, Andre Frolov, Mart Poom, Rimo Hunt, Artur Kotenko, Karl Palatu, Sergei Pareiko, Kristjan Tiirik, Sander Post, Konstantin Vassiljev, Martin Reim, Olev Reim. Lisaks teevad kaasa klubide noormängijad.