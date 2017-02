Homme peetakse tänavune Ameerika jalgpalli profiliiga NFL-i finaal ehk Super Bowl, mis on üks suurima televaatajaskonnaga spordivõistlus maailmas. Sestap on ka selle ajal näidatavad reklaamid maailma kalleimad ning tihti ka parimad ja vaimukaimad.

Üks selle aasta enim kõneainet pakkunud reklaam on mobiilimängust Mobile Strike, milles Arnold Schawzenegger pilab USA ja Mehhiko piirile suurt müüri ehitavat president Donald Trumpi. Reklaamile lisab vürtsi teadmine, et Schwarzeneggeri ja Trumpi suhted pole poliitilisel tasandil just kõige soojemad. Tõeline "Tujurikkuja" Ameerika stiilis!

51. Super Bowlis kohtuvad New England Patriots ja Atlanta Falcons. Mäng algab Houstonis Eesti aja järgi esmaspäeva varahommikul kell 1.30.

John Malkovich reklaamib veebisaidi valmistajat Squarespace:



Superstocki konkurent Wix.com on veidi rohkem eriefektidele panustanud:



Oscarile nomineeritud Melissa McCarthy reklaamib Kia autot:



Secret deodorant. Üks väheseid jalgpalliteemalisi reklaame:



Justin Bieber ja T-Mobile:



Üksi Super Bowl ei saadeta mööda Bud Lighti õlleta...



... või Snickersita!



Huvitav rakendus Skittlesi kommidele:



See Mr. Cleani pesuvahendi klipp on juba tituleeritud kõigi aegade halvimaks reklaamiks:



Carolina Pathersi mängujuht Cam Newton ja Austraalia supermodell Miranda Kerr autotootja Buick reklaamis: