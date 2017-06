Venus Williams avaldas kogemata Serena lapse soo?

Lapseootel endise maailma esireketi Serena Williamsi vanem õde Venus võis kogemata välja lobiseda midagi, mida tulevane ema veel ise avaldada ei taha.

"Ta (inglise keeles she ehk naissoost "tema") hakkab mind kutsuma oma lemmiktädiks," ütles Venus Eurospordile antud intervjuus, millest võiks justkui järeldada, et Serena saab tütre.

Serena pidas vajalikuks oma Twitteri kontol Venuse kommentaari parandada. "Arvan, et parim üllatus, mis sa kunagi võiks saada, on saada oma lapse sugu teada sel väga erilisel päeval. Meil pole kunagi venda olnud, seega me ütleme mõlemad "she" rohkem kui "he"."





Williams peaks praegu olema 26. nädalat lapseootel ehk kui ameeriklanna tahtnuks, võinuks ta lapse soo teada saada juba rohkem kui kuu tagasi.

Serena jätab tänavuse hooaja täielikult vahele, kuid plaanib tennisekarusselli naasta 2018. aastal. Kolmapäeval võis teda näha õele French Openi tribüünil kaasa elamas. Reedel kohtub Venus Williams kolmandas ringis belglanna Elise Mertensiga.