Venemaa poliitiku arvates peaks Putin hakkama jalgpallikoondise peatreeneriks

Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi. Foto: Karli Saul

Venemaa president Vladimir Putin külastas Tšeremhovo linna, et tähistada selle sajandat sünnipäeva. Regiooni juht Vadim Semenov pakkus aga austatud riigipeale välja, et too peaks hakkama jalgpallikoondise peatreeneriks.