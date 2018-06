Vene naisega kohtuma läinud Mehhiko vutifänn jäi kadunuks

Mehhiko jalgpallifännid teatasid Venemaa politseile kadunud sõbrast, kes pidi kohtuma ühe kohaliku naisega, kuid pole endast 16. juunist saadik elumärki näidanud.

Mees nimega Francisco Javier Sanchez Mata läks kohtuma naisega, kes nimetas ennast Alitaks. Tema telefon lülitati aga samal päeval välja ning sõbrad pole temast tänaseni midagi kuulnud.

"Oleme kindlad, et midagi on viltu, sest viimane kord, kui me telefonis rääkisime, oli ta segaduses ja nuttis," kirjutas mehe sõber Amanda Paola Smeke oma Facebooki lehel.

Kaduma läinud mees oli Moskvasse reisinud koos kahe sõbraga.