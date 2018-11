VEIDER VIDEO | Patrice Evra sai kanaga pisut liiga headeks sõpradeks

Lühidalt öeldes võib sellel näha Prantsusmaa vutistaari toorest kana lakkumas, kuid mitte ainult... Kogu performance on lihtsalt niivõrd veider ja segadusse ajav, et see on tekitanud naljade ja pilgete tormi sotsiaalmeedias.

"Mõni leiab, et see oli naljakas, mõni pidas seda veidraks, mõni vastikuks. Me oleme kõik erinevad, jumal tänatud!" kommenteeris Evra ise tagantjärgi.

"Ma lihtsalt kaisutasin ja musitasin liha. Jah, läksin liiga kaugele, kui selle kana varbaid lutsisin... See oli natuke räpane. Aga kuulge! Nüüd soovivad inimesed, et ma saaksin salmonella!"

Kurja tagasisidet on Evra saanud ka vegan-aktivistidelt. "Ma näen, et vegan-inimesed roomavad juba mul aias ja söövad rohtu. Ma ei ütle selle peale midagi! Vahel ma näen, et neil on isegi kellad ümber kaela - kill-koll!"

Trying your best to unsee the Patrice Evra video 😩🦃 pic.twitter.com/4n5Fw3PAva — OL English (@OL_English) November 21, 2018

Oh, Patrice Evra has a new Instagram video... pic.twitter.com/eGtZxpKRCZ — BoyleSports (@BoyleSports) November 21, 2018