Veider Instagrami foto ajas Ronaldo fännid kahte lehte

Maailma parim jalgpallur Cristiano Ronaldo postitas eile õhtul oma Instagrami kontole pildi, kus poseerib palja ülakehaga oma parima sõbra Jose Semedoga basseinis.

31-aastane portugallane kirjutas pildiallkirjaks: "Ideaalne kooslus. Must ja valge šokolaad". See pani osad fännid teda süüdistama rassismis, teised aga asusid agaralt Ronaldot kaitsma, väites, et lauses ei olnud midagi pahatahtlikku.

Semedo on Ronaldo parim sõber olnud juba Lissaboni Sportingu aegadelt. 32-aastane kaitsev poolkaitsja on veetnud suurema osa oma karjäärist Inglismaal, pallides Premier League'ist madalamal tasemel Charlton Athleticu ja Sheffield Wednesday eest.

