Vargad viisid legendaarse väravavahi villast seifi koos suure summa rahaga

Legendaarne Saksamaa koondise väravavaht Oliver Kahn langes hiljuti murdvarguse ohvriks, kui tema villast Müncheni äärelinnas Grünwaldis pandi pihta seif.

Intsident juhtus Saksa meedia teatel 12. novembril. Arvatakse, et seifis võis olla kuuekohaline summa. Kahni, tema naist ja kahte last sissemurdmise ajal kodus ei olnud.

Ajalehe Bild teatel on politsei praeguseks kinnitanud vaid seda, et nad Lõuna-Münchenisse tol päeval väljakutse said. Rohkem informatsiooni ametlikest allikatest hetkel oodata pole.

Allikate sõnul ei õnnestunud varastel seifi avada, mistõttu nad selle lihtsalt aknast välja viskasid ja endaga kaasa võtsid.

48-aastane Kahn on Saksamaa jalgpallikoondist esindanud 86 kohtumises, tulnud 1996. aasta EM-il kuldmedalile ning MM-idel 2002. aastal hõbedale ja 2006. aastal pronksile. Aastatel 1994-2008 võitis ta Müncheni Bayerniga kaheksa Bundesliga tiitlit ja kuus Saksa karikat, 2001. aastal krooniti Kahn Meistrite liiga võitjaks.