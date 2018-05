Väike lohutus? Endine pornostaar näib olevat Liverpooli väravavahti armunud

Liverpooli väravavaht Loris Karius, kes lasi Meistrite liiga finaalis läbi kaks ränkrasket prohmakat, on oma hea väljanägemise tõttu sattunud ka seltskonnaportaalidesse.

Nimelt on endine pornostaar Mia Khalifa sotsiaalmeedias Kariuse kaitsele viskunud ning on mitmel korral vihjanud, et on sakslasest puurivahist sisse võetud.

"Jätka naeratamist. Vead on osa inimloomusest ♥️" lisas Khalifa Instagramis allkirjaks, postitades foto Kariusest.

Enne seda lisas ta Instagramis ühele Kariusest postitatud fotole, mille allkirjaks oli "Silmad auhinnal", kommentaari: "Kas auhind on tema? Sest..."