Vaata, millise kingituse tegi maadleja Müncheni Bayernile!

Spordis on ikka sõprussuhted au sees olnud ja seetõttu otsustas WWE staar Triple H saata Saksamaa jalgpalliklubile Müncheni Bayernile ainulaadse võitjavöö.

Bayern tuli see hooaeg viiendat järjestikust korda Bundesliga meistriks ja Triple H, kodanikunimega Paul Michael Levesque, otsustas tähistada väga erilisel moel.

Maadleja, kes väidab olevat West Ham Unitedi fänn, avalikustas pildi vööst enda Instagrami lehel ja õnnitles jalgpalliklubi nende tiitli puhul.

Pildilt on näha, et see näeb välja nagu tavaline WWE võitjale antav vöö, ainult lisatud Müncheni klubi embleemid.

From @WWE to @fcbayern: Five years @bundesliga_en... ....ONE Champion! #MiaSanMia @wwedeutschland A post shared by Paul "Triple H" Levesque (@tripleh) on Jun 6, 2017 at 6:08am PDT

Tundub, et maadleja on vöödest tegemas traditsiooni, sest sarnase kingituse sai ka tänavu Londoni Chelseaga Inglise liiga võitnud John Terry.