Vaata, millise jalgpalluriga käib sekspomm Pamela Anderson!

🔴 EXCLU VOICI : Pamela Anderson est en couple avec un footballeur français ! Elle a craqué pour Adil Rami ❤️ Toutes les photos de cette incroyable love story seront à retrouver dans notre magazine, en kiosque vendredi ! Retrouvez les premières infos sur cette idylle sur notre site (lien dans la bio) #pamelaanderson #adilrami #love #Voici #scoop

A post shared by Voici (@voici_mag) on Jun 22, 2017 at 7:29am PDT