USA jalgpallikoondislane ignoreeris tuimalt Eestis sündinud hokitähe pakutud kätt

Teiste seas käis vutiklubi mängijaid jääl kättpidi tervitamas ka Maple Leafsi üks liidreid, Narvas sündinud ja Soomes üles kasvanud Leo Komarov, kes sai aga ühel hetkel oma žestile ootamatu vastuse: vutifinaalis võiduvärava löönud ründaja Jozy Altidore otsustas Komarovi käe surumise asemel oma nutitelefoni põrnitseda.

Altidore took to Twitter to apologize to Komarov for accidental handshake mishap at Leafs game. MORE @ https://t.co/C2JOXMIGT5 pic.twitter.com/VIWrobIkDw