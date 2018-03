Uibo medalipidu vürtsitas seletamatul kombel Inglismaale sattunud FC Flora sall

Selline ta on: Maicel Uibo võidetud MM-pronks.

Birminghami sise-MMil ilusa etteaste teinud ja seitsmevõistluses pronksmedali võitnud Maicel Uibo auraha õnnistati väärikalt sisse pubis nimega Figure of Eight.

Eestlasi pole Birminghamis kaasa elamas palju, pubisse tuli Uibo ja ta treeneri Petros Kyprianouga klaase kokku lööma umbes kümmekond inimest. Tähistamine sujus viisakalt, aga lõbusalt. Kui kõrvallauas kallasid ülemeelikud briti noored teineteist ketšupiga üle, siis eestlasid selliseid tempe ei teinud. Nagu ikka: kiideti päevakangelast, vaieldi tuleviku üle ja sõlmiti kihlvedusid. Kas Uibo edestab suvel Karel Tilgat kümnevõistluses vähemalt saja punktiga? Mis on pühapäeval MMil võistleva Ksenija Balta tulemus ja koht? Eriliselt hiilgas fänn Risto, kes – nagu selgus – oli enne MMi seitsmevõistluse algust tehtud ennustuses pannud pihta viie esimese mehe kohad. Hea töö!

Ainus veidi müstiline asi kogu selle toreda tähistamise juures oli rohevalge FC Flora sall. Nimelt tõid kohalikud selle eestlaste lauda: see peaks teie oma olema. Lähemal uurimisel selgus, et keegi eestlastest salli siiski omaks ei tunnistanud. Isegi mitte aastaid FC Flora süsteemis jalgpalli mänginud Õhtulehe ajakirjanik Kaarel Täll mitte. Kuidas sattus ühte suvalisse Inglismaa pubisse Eesti meistermeeskonna sall? Hea lugeja, kui sul on konkreetset infot, lihtsalt mingeid niidiotsi või kas või uitmõtteid, mis aitaks seda müsteeriumit lahendada, siis anna meile kindlasti teada.

Maicel Uibo väga kauaks tähistama jääda ei saanud, kuna ta pidi juba pühapäeva hommikul lendama tagasi USA-sse, sest esmaspäeval ootab teda ees eksam Georgia ülikoolis.