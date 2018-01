Tuntud USA spordireporter langes häkkerite küüsi: lekkisid alastipildid ja -videod

USA telekanali Fox Sportsi spordireporter Charissa Thompson on koos oma advokaatidega asunud võitlema häkkerite vastu, kes avaldasid internetiavarustes tema telefonist varastatud alastipilte ja -videoid.

Thompsoni advokaat Andrew Brettler sõnas Fox Newsile, et tema klient võtab ette kõik vajalikud sammud, et õiglus jalule seada.

"Teeme Los Angelese piirkonnaprokuröriga tihedat koostööd," rääkis Brettler. "On oluline, et selle teo toime pannud inimene või inimesed vastutusele võetaks. Tegu on julmalt teise inimese privaatsfääri tungimisega."

35-aastane Thompson juhib saadet "Ultimate Beastmaster" ning on varem töötanud ka ESPNi saadete "Sportsnation" ja "ESPN First Take" juhina. Tema tööpõld on spordis olnud lai, ulatudes NHL-ist võitlussportideni.