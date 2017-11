TRIKIVIDEO | Kalev Kruus proovib jalgpalli 25 meetri pealt liikuva bussi uksest sisse lüüa

Spordikommentaator Kalev Kruus taaselustas oma Facebooki kontol 1981. aasta Kiievis toimunud erakordse sündmuse.

"Reimo oli väike poiss, kui ta oli reisil Kiievis. Juhtus nii, et Reimo tuli suvisel jäätiseputka juurest, kui mööda sõitis Kiievi Dünamo jalgpallimeeskonna buss. Reimole tundus, et mehed olid mänguhoos ja mängisid parasjagu bussis palli. Kogemata kukkus see pall hoo pealt bussi aknast välja. Nii hästi, et otse Reimole jala peale ning ta virutas selle hoo pealt umbes 20-25 meetrilt bussi aknast sisse tagasi!" jutustas Kruus ühe sõbralt kuuldud loo.

Selle peale tulnud Dünamo legendaarne peatreener Oleg Blohhin bussist välja ja näidanud Reimole püstist pöialt. Vaata, kas Kalev Kruusil õnnestus see lugu ühes Tallinna bussiparklas taaselustada!