TOP 10: Kes on Suurbritannia kõige enim tasustatud sportlased?

Spordimaailmas on palgad kõike muud kui väiksed ning ega ka Suurbritannia sporditähtede sissetulekud erine.

Esimesel kohal on Vormel-1 sõitja Lewis Hamilton, kes on oma kümne aastase karjääri jooksul taskuse pistnud kokku 131 miljonit naela. Selle aja jooksul on ta võitnud tiitli kolmel korral ning suuri summasi on sisse toonud ka tema sponsorlepingud L'Oreali ja IWC kelladega.

Teisel kohal on arvatvasti Inglismaa kõige kuulsam jalgpallur David Beckham, kelle koguväärtuseks peetakse isegi kuni 300 miljonit naela. 2003. aastal sõlmis ta Adidasega lepingu, mis peaks kestma kuni endise spordimehe surmani. Selle väärtuseks on 123 miljonit naela.

Esikolmiku lõpetab Wayne Rooney, kes on 93 miljonit väärt.

Eskümnesse pääsesid veel:

4. Jenson Button

5. Rory McIlroy

6. Andy Murray

7. Gareth Bale

8. Luol Deng

9. Theo Walcott

10. Anthony Joshua