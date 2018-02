TEST | Peeglike, peeglike seina peal, kas minust võiks saada Saskia Alusalu poiss-sõber?

Seoses läheneva 24. veebruari ja 1. aprilliga tellis Delfi sporditoimetus usaldusväärsete Poola ja Tšehhi teadlaste käest uuringu, mis annab vastuse Pyeongchangi taliolümpia kõige olulisemale küsimusele.

Eesti kiiruisutaja Saskia Alusalu veatu välimus on saanud palju vastukaja nii kodumaises kui ka välismaises meedias. Kuna neiu on märkinud sotsiaalmeedias enda suhtestaatuseks vallaline, on ilmselt paljud mehed neil päevadel üsna rahutud. Kuid enne, kui saadate Saskiale Lõuna-Koreasse kommikarbi ja armastuskirja, võtke kaks minutit ning tehke ära see absoluutselt lollikindel test.