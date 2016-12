Maailma tenniseedetabeli teine reket Serena Williams kihlus Redditi portaali asutaja Alexis Ohanianiga.

Ohaniani pressiesindaja kinnitas, et mees palus tennisestaari kätt puhkusel olles Roomas.

Williams ise andis kihlumisest teada Redditi postitusega pooleldi luulevormis: "Tulin koju - Natuke hilja - Keegi oli mu koti pakkinud - Ja tõld ootas - Sihtkoht: Rooma - Mind saatmas mu arm - Tagasi kohta, kus me armusime - Nüüd sai ring täis - Sama laud, kus me juhuslikult kohtusime - Seekord polnud see juhus - Ta vajus põlvele - Ütles neli sõna - Ja ma ütlesin "jah""

Williams ja Ohanian on käinud alates 2015. aasta sügisest. Romanssist pole küll avalikkuse ees palju juttu tehtud, kuid aeg-ajalt on paari koos nähtud Instagrami piltidel.