Tähtede mängul kohutavalt USA hümni esitanud laulja: ma ausalt andsin endast parima

Pühapäeval leidis Los Angeleses aset Tähtede mäng, mille üks kõmulisemaid hetki oli lauljatar Fergie poolt esitatud USA hümn, mis kõige paremini tal välja ei kukkunud.

"Mul on alati olnud au esitada USA hümni ja ma tahtsin midagi erilist NBA jaoks proovida," õigustas ta oma esinemist. "Ma olen ka varem artistina võtnud riske, kuid tundub, et see ei töötanud. Ma armastan seda riiki ja ma ausalt andsin endast parima!"