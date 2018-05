SÜDAMLIK VIDEO | 19 aastat tagasi pimedaks jäänud vormelifänni eluunistus sai teoks

Charaf-Eddin Ait-Tales on tulihingeline vormel-1 fänn. Seda hoolimata kurvast tõsiasjast, et ta on juba 19 aastat pime olnud.

Vormel-1 reporter Will Buxton intervjueeris meest Barcelona GP-l ning teatas talle jutuajamise lõppedes, et tal avaneb võimalus istuda kahekohalisse F1 autosse. Kuigi Ait-Tales midagi ei näe, on tal kõik ringrajad pähe õpitud ning ta teadis täpselt, millises kurvis ta parasjagu on ning nautis lõbusõitu täiel rinnal.

"Hakkasin täielikult pimedaks jääma, kui ma olin 20. Olin varem suur vormel-1 fänn. Kui see juhtuma hakkas, ütlesin endale: "OK, sa pead olema kohas, mida sa armastad!" Kui ma F1-e vaatan, unustan ma ära, et ma pime olen, sest ma teadsin varasemast kõiki kurve," rääkis ta.

"Kuulates võib tähele panna palju asju. Isegi teie võite seda teha! Teie silmad valetavad teile."

Ait-Tales töötab füsioterapeudina. Vormel-1 nädalavahetustel sulgeb ta oma praksise juba neljapäeval, et kodus arvuti taga pressikonverentsi jälgida. "Pärast seda loen ma kõike, mida Twitteris kirjutatakse. See hoiab mind tegevuses esmaspäeva pärastlõunani."

Vaata südamlikku videot siit!