Sportlaste suur probleem – kuidas leida toetajaid?

Kui jutuks tuleb raha, siis spordiala edu ja ebaedu eest vastutajaid otsides märgatakse esmajärjekorras spordiorganisatsioone. Oma roll ning vastutus spordiala arengu ja populaarsusega seoses on täita kindlasti ka sportlasel. Siinkohal küsimus sportlastele, mis tänapäeva reklaamist pungil ühiskonnas õigustab ennast igati – mida teed sina, et enda spordiala reklaamida ning endale toetajaid leida?

Siin on viis tegevust, mis aitavad sul toetust leida.

1. Ole nähtav ka treeningperioodil

Spordi rahastus sõltub suuresti ala populaarsusest ja sportlaste nähtavusest. Kui sportlane on pildis, võistleb ja tutvustab ennast, siis on ka spordiala nähtav ning alaliidul kergem ennast toetajatele müüa. See tähendab suuremaid toetusi sportlaste jaoks nii alaliidult kui ka muudest organisatsioonidest. Kaks korda aastas spordiala esitlemisest (võistlemine) avalikkusele jääks kindlasti väheks, et see võimalikes toetajates huvi tekitaks, ala kandepinda ja arengut olulisel määra mõjutaks. Ka tiitlivõistlustel osalemine ei pruugi sportlase võimalusi paremaks treeningettevalmistuseks automaatselt parandada. Tähtis on olla „pildis” ka treeningperioodil.

2. Kaasa tutvusringkond ennast jälgima

Suurte unistuste ja eesmärkidega sportlase jaoks ei pea esialgu olema esmatähtis üleriikliku nähtavuse saavutamine. Oluline on perekonna, tuttavate, sõpruskondade, kodukoha inimeste kaasamine, nende märkamise ja toetuse pälvimine. Kui seda teevad sajad sportlased, kaasates harrastajad, on võimalik osaliselt ka spordiorganisatsiooni abiga üleriiklikud mõõtmed saavutada.



Gerd Kanter

3. Näita tooteid, mida kasutad

Väga hea nipp on teha mõned postitused oma lemmiktoodetest, mis sulle tegelikult ka meeldivad ja mida meeleldi kasutad. Kui oled seda teinud ning saanud nendele postitustele ka positiivset vastukaja (kommentaare ja meeldimisi), siis võta ühendust neid tooteid müüva ettevõttega. Saada neile kiri, kus too välja ka tehtud postitused. See seab meeldiva atmosfääri edasiseks suhtluseks ja tagab, et ettevõte ka loeb sinu kirja.

4. Loo endale spetsiaalne sportlasprofiil

Kui tunned, et sotsiaalmeedia (Instagram, Facebook, Twitter) ei aita sul enda tulemusi ja sponsoreid nii hästi reklaamida ning kodulehe ehitus on liiga aeganõudev või kallis, siis loo endale sportlasprofiil. Selleks on olemas spetsiaalne keskkond – www.sportlio.com. Tegemist on ühe endise sportlase ehitatud sportlastele mõeldud keskkonnaga, mille abil on võimalus ennast tutvustada ning viia Excelis olevad tulemused internetti ka teistele näitamiseks.

Jaak-Heinrich Jagor

5. Ole aktiivne ja kontakteeru ettevõtetega

Loogiline, et toetajate leidmiseks peab ettevõtetega kontakteeruma. Ometi sportlased seda ei tee ja loodavad imele või juhustele. Üheks põhjuseks saab välja tuua ka asjaolu, et sportlased ei tea, kuidas toetajatega kontakteeruda. Saadetakse pikk kiri, kus tuuakse välja, mida kõike nemad soovivad. Ei kirjutata aga seda, mida nemad saavad vastu pakkuda. Need kirjad maanduvad kohe prügikasti. Ettevõtted ei soovi oma tooteid või raha niisama ära anda, vaid nemad soovivad ka midagi vastu saada. Just viimane on oluline ehk mida sina sportlasena saaksid neile pakkuda, et olla vastastikku üksteisele kasulikud. Meeles tuleb pidada, et ettevõtetel ei ole aega sponsortaotlustega tegeleda ning mida ülevaatlikum kiri, seda parem ettevõttele. Nüüd, kui oled loonud endale ka sportlasprofiili, siis saad seda linki ettevõtele jagada ning kirjutada lühidalt juurde, mida sina pakud neile ning mida vastu ootaksid. Ära unusta, et tasuta tooteid ja teenuseid on palju mõistlikum küsida kui raha. Põhjus selles, et ettevõtjal on seda lihtsam anda.

Juhul kui sa ei oska kuskilt alustada, siis Sportlio portaalist leiad ka ettevõtted, kelle profiilis oleva nupu „Apply for sponsorship” abil saad saata neile ülevaatliku kirja oma sponsortaotlusest.