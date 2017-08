ŠOKEERIV FOTO | Vaata, millised näevad välja sõudja käed peale 1000 km pikkust teekonda

Gregory võttis koos kaheksa kaaslasega ette teekonna Norrast Islandile. Sõudjad alustasid 965 km pikkust reisi, mis murdis üksteist maailma rekordit, 20. juulil.

Kuid loodusjõudude ning muudele tehnilistele viperustele tõttu jäädi ühele üksikule saarele kinni ning sel esmaspäeval tuli sõit katkestada. Meeste üle kannavad hoolt Norra sõjavägi, kuid siiski pidid sõudjad veetma päris pika aja külma käes.

Jahe ja niiske keskkond tegi aga meeste tervisega oma töö ning Gregory avalikustas sotsiaalmeedias pildi sellest, millised ta käed välja näevad. Mehe sõnul olid ta kindad läbimärjad ning seetõttu kannatasid ka tema käed.

My hands after spending so long in wet gloves.The blisters were never bad on this Polar row, but the wet & damp seeped into the skin... pic.twitter.com/N3Y6s3m4Uh