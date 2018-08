Skandaalne rattakuulsus sai tüdruksõbralt loa ringi tõmmata: vajan seksi ja reisil olles saan seda teistelt naistelt

"Ma olen noor mees ja vajan seksi," ütles 44-aastane sakslane intervjuus RTL-ile. "Ja kui ma olen neli nädalat reisil, saan ma seda teiste naiste käest."

Ullrich kohtus oma tüdruksõbra Elizabeth Napolesiga üsna hiljuti. Oma teisest abikaasast Sarast lahutas ta 2017. aasta lõpus, esimene abielu purunes juba 2005. aastal.

Petmine pole Ullrichile mingi probleem olnud ka sportlaskarjääri jooksul. Erinevad dopinguskandaalid on tema ratturiteed saatnud alates 2006. aastast, mil meedias paljastati tema seotus jalgrattamaailma ühe kuriuulsaima petuskeemi "Operatsioon Puertoga". 2012. aastal tühistati rahvusvahelise spordikohtu (CAS) otsusega kõik tema tulemused alates 2005. aasta maist. 2013. aastal tunnistas ta, et tal on aidanud dopingut võtta Hispaania arst Eufemiano Fuentes. Samal aastal selgus, et Ullrichi 1998. aasta Tour de France'i ajal antud dopinguproovist leiti 2004. aastal järeltestimise käigus EPO-t.

Viimastel kuudel on Ullrichi süüdistatud sissetungis Mallorcal naabri territooriumile ja eskorttüdruku kägistamises Frankfurti hotellis. Mees on tunnistanud, et on langenud meelemürkide küüsi ning käib teraapias.