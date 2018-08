Skandaal Aasia mängudel: Jaapani korvpallurid kasutasid kohalike lõbunaiste teenuseid ning saadeti omal kulul koju

Pallurid olid parasjagu ühes kohalikus baaris tähistamas oma 16. augustil saadud võitu Katari üle, kui neli mängijat - Takuya Hasimoto, Keita Imamura, Yuya Nagayoshi ja Takuma Sato - otsustasid õhtu lõbunaiste seltsis lõpetada. Antud baar on tuntud selle poolest, et seal kogunevad prostituudid ning mängijatele oli see eelnevalt ka teada, kirjutab portaal insidethegames.biz.

Nelik oli väga äratuntav, sest kandis Jaapani koondise dressi.

"Kohtusin sportlastega ning nad kahetsevad tehtut väga," vabandas Jaapani delegatsiooni juht Yasuhiro Yamashita ajakirjanike ees põhjalikult. "Ka mul tuleb delegatsiooni juhina südamest vabandada. Selline käitumine oli meie käitumisreeglite jäme rikkumine."

Jaapani olümpiakomitee kinnitas, et nelikul tuleb oma kojusõit ise kinni maksta.

Jaapani koondise järgmine kohtumine leiab aset 22. augustil, kui vastamisi minnakse Hong Kongiga. Nelja mängija ära saatmise tõttu lähevad jaapanlased matšile vastu kaheksakesi.

Neli aastat tagasi sattus Aasia mängudel skandaali Jaapani ujuja Naoya Tomita, kes saadeti koju pärast seda, kui ta tunnistas üles, et varastas ühelt Korea ajakirjanikult kaamera.