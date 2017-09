Serena Williams sai reedel tüdrukutirtsu emaks

Endine maailma tennise esireket Serena Williams sai reedel tüdruku emaks. USA meedia teatel kaalus beebi 6 naela ja 13 untsi ehk 3,1 kg.

US Openi suure slämmi turniiril astus täna areenile Serena vanem õde Venus Williams, kellelt küsiti tädiks saamise kohta. "Loomulikult olen super elevil. Pole sõnu selle kirjeldamiseks," ütles ameeriklanna ESPN-ile.

"Olen tema üle nii õnnelik. Milline eeskuju temast tütrele saab!" lausus ESPN-i kommentaator Chris Evert. "Ütlesin Serenale, et see on armastus, mida sa varem kunagi tundnud pole ning ma tean, et ta tunneb seda praegu."

Serena teatas avalikkusele rasedusest aprillis, postitades Snapchatti pildi oma 20-nädalasest beebikõhust. Beebiuudis tabas Serenat ja tema kihlatut Alexis Ohaniani mõned päevad enne jaanuaris toimunud Australian Openit, kus ta alistas finaalis Venuse ja võitis karjääri 23. suure slämmi üksikmängu tiitli.

Serena on lubanud pärast lapse sündi tippsporti naasta. Tema treener Patrick Mouratoglou ütles hiljutises intervjuus, et kui komplikatsioone ei esine, plaanitakse uuesti tõsisemalt treenima hakata novembris, et olla valmis uue aasta Australian Openiks.