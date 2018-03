Ronaldo oma elust: kolm last kolme kuuga - ka see on omamoodi rekord

Cristiano Ronaldo kuulutati 2017. aasta Portugali parimaks jalgpalluriks. Auhinna vastu võtmisel rääkis Ronaldo enda saavutustest ning teatas, et ta on maailma parim jalgpallur, kuna ta suudab end aastast-aastasse tõestada.

Ronaldo jaoks oli 2017. aasta edukas – ta võitis oma viienda Ballon d'Ori (sellega tõusis ta Lionel Messiga ühele pulgale), võitis neljandat korda Meistrite liiga, krooniti Hispaania meistriks ning sai taaskord isaks.

“Olen selle auhinna eest tänulik nagu ka kõigi teiste auhindade eest. See on ühtlasi auhind ka minu kolleegidele. 2017. aasta oli unustamatu nii indivudaalselt kui ka meeskondlikult,“ sõnas Ronaldo, kes edestas Portugali parima jalgpalluri valimisel Lissaboni Sportingu Rui Patriciot ja Manchester City Bernardo Silvat.

“Ma võitsin 2017. aastal oma viienda Ballon d'Or'i. Ma pühendan selle oma neljale lapsele. See on järjekordne rekord – kolme kuuga kolm last (reaalsuses sündisid lapsed viie kuu pikkuse vahega),“ lisas Ronaldo, kes sai mullu tänu surrogaatemale kaksikute isaks ning lisaks sai ta lapse oma tüdruksõbra Georgina Rodriguezega.