Siiski on kindlalt tegemist Messi õhusõidukiga. Lennuki sabal ilutseb number 10 ning trepi peal on tema naise ja laste nimed, kirjutab Sportsmail.

Ajakirjanduse teatel on lennukis 16 istekohta, millest saab soovi korral teha kaheksa voodit. Lisaks on lennukis kaks vannituba ja köök.

Messi's new private jet - a kitchen, two bathrooms & 16 seats that can be folded to make eight beds. On the exterior, branded with his signature number 10 on the tail, names of the Argentina icon, his wife, and their three children, written on steps pic.twitter.com/shokwuWIov