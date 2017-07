Relvastatud politsei otsis Ronaldo luksusjahi läbi

Tundub, et Portugali jalgpallikoondise ründetuusa Cristiano Ronaldo elu on viimasel ajal otse nagu märulifilmist.

Madriidi Reali täht, kes hetkel viibib perega puhkusel Vahemere saartel, on viimasel ajal olnud pinnuks silmas Hispaania võimudele. Kohaliku meedia andmetel oli Ronaldo ja tema lähikondlased just naasmast restoranist, kui nende jahil toimetasid relvastatud uurijad. Nimelt olid võimud tolliametist, kes ordeniga pääsesid ründaja paadile.

Tolliamet väitis ka sel kevadel, et Ronaldo on riigile võlgu 14,7 miljonit eurot, kuid nüüdseks on mees selle tagasi maksnud.