Reali fännid ei jää enam millestki ilma! Bernabeu staadionile paigaldati teleritega pissuaarid

Foto: Youtube

Madridi Real teatas septembris, et kulutab Bernabeu staadioni ümberehitustele kokku 570 miljonit eurot. Ajaleht Diario AS teatas, et uuendustöödega on juba algust tehtud! Esimesena saadeti ehitajad vetsudesse.