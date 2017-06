Rase naine on ilus! Beebiootel Serena Williams paljastas ajakirja kaanel oma keha

Kaunitel alastifotodel peaks tennisetäht olema umbes kuuendat kuud rase.

35-aastane Williams, kes võitis tänavused Austraalia lahtised meistrivõistlused olles juba lapseootel, pidi vahele jätma ka suure slämmi turniiri Prantsusmaal ning arvatavasti ta see hooaeg platsile ei naase.

V.F. cover star @SerenaWilliams—world’s best athlete (plus, mom and wife-to-be)—still has her eyes on the prize https://t.co/kvYTrrcPdW pic.twitter.com/zTq6ZGYb4k