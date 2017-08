Rakvere Ööjooksul krõbistasid sportlased snäkiks kassitoitu

Täna öösel aset leidnud Rakvere Ööjooksul puutusid finišeerivad jooksjad kokku kummalise olukorraga – nimelt jagati korraldajate poolt distantsi läbinud jooksjatele kassitoitu.

Delfi lugeja ei varjanud oma frustratsiooni kassitoidu krõbistamise üle: „Arvates, et tegemist on pähklitega, sai neid isegi proovitud, sest ei oskaks selle peale tullagi, et jooksjatele jagatakse kassitoitu. Arvan, et paljud said sellise ebameeldivuse osaliseks ja ootavad seletusi.“

Ürituse korraldaja Rakvere Maraton OÜ kõneisik Marko Torm selgitas Delfile, et tegemist oli lihtsalt veidra kokkusattumusega, keegi ei tahtnud tegelikult jooksjaid kassitoiduga kosutada.

Finišijoone ületanud jooksjatele jagati kinkekotte, mille sees oli kassitoidu kõrval ka muid tooteid – kotist võis leida müslit, õuna, vett ja ka šokolaadi. Kassitoit ise oli aga kotti pakitud tootenäidisena, millel oli tegelikult ka selgitav flaier juures, kuid halva ilma ja pimedate olude tõttu ei pruukinud see jooksjatele silma hakata.

„Vabandan eksituse eest, aga palun asja humoorikalt võtta,“ sõnas korraldaja tagantjärgi.

"Sai ka seda kassitoitu proovitud," teatas Delfile teinegi Rakvere Ööjoksul osalenud atleet. "Finišis muuseas mainiti, et see on kassitoit. Arvasin, et see on kindlasti mingi nali, aga pärast paari ampsu sain aru. Vastik oli, soolane löga. Kuna oli pime, siis ei saanud algul aru. Aga pakendi peal oli kassipilt. Siis sai asi selgeks," kirjeldas sportlane oma kogemust.

Kolmaski jooksusõber oli nõus oma kassitoidu-kogemust Delfiga jagama: "Sõin seda oma kodus, valges, köögilaua taga. Pimedat ja tormist ilma süüdistada ei saa," tunnistab Delfi lugejast jooksja. "Võtsin pakist koos šokolaadi, õuna ja muu säärasega ka kassitoidu paki välja. Nägi välja täpselt nagu ühte sorti pähklid - oranž pakk. Paki peal oli kirjas - "only 2 kcal each". Ja ega ma edasi ei lugenudki - ma poleks elu sees tulnud selle pealegi, et mõnele loomatoidule selline kiri peale pandud. Viskasin veel nalja, et energiat sama palju nagu TicTac-is," meenutab lugeja.

"Tegin paki lahti, panin esimese suhu ja tundsin küll kummalist lõhna, naljatasin et "täpselt nagu kassitoit". Aru sain asjast alles siis, kui kõrvalt inimene vaatas pakki ja ütles, et tegu ongi kassitoiduga. Maitses kehvasti, järgnes ohtralt veejoomist, aga naerda sai kõvasti. Hämming oli muidugi suur."