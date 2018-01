Raju vangerdus Pärnu treeneripingil: Avo Keele asemel juhendas mehi... pesuehtne lumememm!

Pärnu võrkpallimeeskond võitis eile Balti liigas Riia RTU-d kindlalt 3:0, peatreener Avo Keel haigestumise tõttu Lätti sõita ei saanud.

Kui Keel on tuntust kogunud oma terava keelega, siis hoolealused näitasid eile, et head nalja oskavad nemadki visata. Nimelt meisterdasid pealikuta jäänud võrkpallurid valmis väikese kompaktse lumememme, kes siis eile peatreenerit asendas. Loo taust peitub ühes Keele poolt lendu lastud lauses. Nimelt teatas Keel sügisel pärast Pärnu kindlat kaotust Saaremaale, et tema hoolealuste esitus oli nii kesine, et Urmas Tali asemel oleks võinud vastaste treeneripingil olla kas või lumememm. Nüüd kasutasid pärnakad võimalust ja „värbasidki” Keele puudumisel lumemehe treeneriks. Pärnu tegutses ülikindlalt, kinkides vastastele 21, 10 ja 19 punkti. Eks näis, kas klubi juhtidele avaldas uue treeneri debüüt muljet ja kas talle pakutakse lepingut.