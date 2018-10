Räikköneni raamat purustab Soomes rekordeid: välja on lastud juba kuues trükk

Esimeses trükis välja antud 50 000 raamatut müüdi maha vähem kui nädalaga. Nõudlus on olnud nii suur, et praegu on Soome poelettidel juba "Jäämehe" autobiograafia kuues trükk.

"Oleme praeguseks müünud 120 000 raamatut. Ning me pole eelmise nädala numbreid veel poodidest saanud. Tulemas on isadepäev ja jõulud, mis müüki veelgi kasvatavad," ütles raamatu välja andnud Siltala kirjastuse müügidirektor Arto Forsten Ilta-Sanomatele.

Räikköneni raamat on pika puuga menukam olnud juba soomlaste senisest populaarseimast spordiraamatust, Teemu Selänne 2014. aastal välja antud eluloost, mille omanikuks on tänaseks saanud ligi 77 000 inimest.

Räikköneni raamat on juba välja antud ka eestikeelsena. Apollo müügiedetabelites on ta Vahur Kersna "Kes tappis Urmas Oti?" järel hetkel teisel kohal. Rahva Raamatus edestavad seda Kersna teos ja Margus Vaheri "Tee mehe südamesse".