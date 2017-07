Portugali veterankirurg tembeldas surrogaatemaga kaksikud saanud Ronaldo kurjategijaks

Portugali veterankirurg Gentil Martinsi arvates ei tohiks inimesed Cristiano Ronaldot enam eeskujuks pidada, kuna ta tõi oma kaksikud ilmale USA surrogaatema abiga.

87-aastane dr Martins süüdistab Ronaldo ebamoraalsetes valikutes jalgpalluri ema Dolores Aveirot, kes pole suutnud poega õigesti kasvatada, vahendab Daily Mail.

"Ma pean seda tõsiseks kuriteoks. See on alandav ja kurb," kommenteeris Martins nähtust, et vallaline mees saab lapse surrogaatemaga.

"Ronaldo on suurepärane sportlane. Tal on tohutu väärtus, kuid see on moraalselt kõlbmatu. Ta ei saa enam kellelegi eeskujuks olla."

"Kõigil on õigus omada ema. Peamine süüldane selles olukorras on Cristiano ema. See naine pole talle üldse mingisugust kasvatust edasi andnud," lisas hinnatud kirurg, keda peetakse siiami kaksikute lahutamise pioneeriks.

Ronaldo tänaseks kuu vanused kaksikud Eva ja Mateo eostati väidetavalt ühes USA laboris ning toodi ilmale surrogaatema poolt, kelle nime pole isegi ametlikel sertifikaatidel, mis Ronaldot laste isana kinnitab.

Ühe Briti ajalehe käsutuses olevatest dokumentidest selgub, et kaksikud sündisid San Diego lähedal Sharp Grossmonti haiglas ning sünnituse viis läbi Californias elav sünnitusarst Maria Castillo.

Salapära on ka Cristiano vanema poja Cristiano juuniori sünni ümber. Ronaldo perekond on kiivalt keeldunud kommenteerimast, kas teda kandis samuti surrogaatema, nagu on meediale väitnud tema endine lapsehoidja.