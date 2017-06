Pornosaidist sai USA jalgpallitiimi särgisponsor

Täiskasvanutele mõeldud meelelahutus lehekülg RedTube ostsis õigused näidata oma logo Washington Square FC'i särkidel.

Kiiresti said jalgpallimeeskonna fännid endale ka uue hüüdnime "RedTube Army". Nagu enamik häid ideid, sai ka see tehing alguse kui mängijad läksid peale mängu pubisse paari õlut jooma.

"Mina ja meeskonna endine mängija Jaime Skelton olime natuke purjus ühel õhtul koos paari teise mängijaga. Alguses me lihtsalt tegime nalja, et võiks saada endale sponsoriks pornofirma," ütles meeskonna kapten Jon Klippert.

"See oli üks nendest ideedest, mis on naljakas aga kunagi täide ei lähe. Aga Jamie on väga hea sõnasepp ja ta kirjutas kirja RedTube Twitteri kontole ning sealt see edasi läks," lisas ta.

Klippert ei avaldanud palju nad RedTube'lt reklaami eest saavad.