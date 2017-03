1987. aastal võitsid NBA korvpalliliigas kodumeeskonnad ligi 70 protsenti kohtumistest. Sel aastal on sama number kahanenud koguni 42,6 protsendile. Põhjus, millest keegi oma nime all avalikult rääkida ei taha: sotsiaalmeediaäpp Tinder.

Nimelt on üks tundmatuks jääda sooviv NBA tiimi mänedžer ja mängija ESPN-i artiklis jõudnud järeldusele, et see populaarne kohtinguäpp annab palluritele kesmiselt juurde kaks tundi lisa uneaega, sest mehed ei pea enam ööklubis käima naisi lantimas. Võõra linna näitsikutega on nüüd võimalik tutvuda suisa hotellitoast lahkumata.

"See vastab täiesti tõele, et võõrsil olles saame me kaks tundi kauem magada kui 15 aastat tagasi," ütles üks mängija, kes on osalenud ka Tähtede mängul. "Ei ole enam mingit kudrutamist ega klubis käimist. Sellega koos pole vaja enam pärast klubis käimist vaja süüa otsida."

Artiklis lisatakse, et võõrsil mängude statistikat on aidanud parandada ka tšarterlendude eelistamine kommertslendudele. Samuti hirm jääda klubis soovimatult piltidele, mis tänapäevadel vaid minutite ja tundidega sotsiaalmeedias levima hakkaksid.

"Mängijad võtavad üldiselt oma ametit väga tõsiselt. Tänapäeva mängijatel on "suurde rahasse" pühendunum suhtumine. Neil on arenguplaan ja selge siht, kuhu nad tahavad jõuda," ütles endine treener George Karl.