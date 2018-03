PILTUUDIS | Grete Šadeiko alustas viimast päeva oma neiupõlvenimega

Last night as a Šadeiko!!!👰🏼🎉💍 #ItsGriffinTime #1MoreDay #MommyandDaddysFirstNightOut #TooMuchFun NOW LETS GET MARRIED BEST FRIEND!!!!😍😍😍 @rgiii

A post shared by Grete Šadeiko (@gretesadeiko) on Mar 9, 2018 at 8:37am PST