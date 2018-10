Petter Northug kinnitas, et tema endist pornonäitlejat rasedaks ei teinud

2012. aastal pani Norra kõmuajakirjandus Northugi paari endise pornonäitleja Aylar Liega. Kumbki neist toona sel teemal avalikult sõna ei võtnud, kuid raamatus tunnistab Northug, et romanss nende vahel tõepoolest oli.

32-aastane suusataja kirjutab, et nad said tuttavaks ühel peol pärast 2011. aasta Holmenkolleni maailmameistrivõistlusi, kus Northug võitis kolm kulda ja kaks hõbedat ning nad kohtusid veel mitmel korral pärast seda.

Meelelahutusportaal Se og Hör kirjutas toona, et Lie on jäänud rasedaks. Naine tunnistas hiljem ajakirjale Det Nye, et oli tõesti rase, kuid tegi aborti. Northug kinnitab oma raamatus, et tema polnud sündimata jäänud lapse isa.

"Ajakirjanik kirjutas artikli sellisel moel, millest polnud aru saada, kas isa olen mina või NN (isik on raamatus välja toodud, aga seda tsiteerinud TV2 artiklis mitte - toim). See oli tore trikk. Ilmselgelt ma ei mõistatanud kunagi, kes isa oli. Ma saan öelda vaid nii palju, et mina see ei olnud."