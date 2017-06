"Pervert! Veidrik!" David Beckhami Instagrami postitus põhjustas fännide seas pahameelt

Endine Inglismaa vutiäss David Beckham on parasjagu perega Aafrikas puhkusereisil ning kajastab seda hoolsalt ka oma Instagrami kontol. Üks foto viieaastase tütre Harperiga on aga põhjustanud paljude Becksi fännide seas pahameelt ja vastakaid emotsioone.

Nimelt musitab 42-aastane Beckham ühel fotol Harperit suu peale, mis on mõnede kommenteerijate meelest liig mis liig.

"Pervert!" hüüatab üks jälgija. "Ausalt öeldes on oma tütre suu peale suudlemine natuke veider," arvab teine. "Arvestades tütre vanust on see küll natuke imelik," tõdeb kolmas.

Kritiseerijatega samal hulgal leidub ka vutiässa kaitsjaid. "See on õudne, et inimeste arvates on isa ja tütre musis midagi imelikku. Mis on maailmast saanud?"

Praeguseks hetkeks on klõps saanud Instagramis peaaegu 1,8 miljonit laiki.