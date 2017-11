Paul Pogba viskas sõbra oma majast välja, sest kaotas talle Uno kaardimängus

Chelseast parasjagu Stoke Citys laenul olev Prantsusmaa koondise keskkaitsja Kurt Zouma rääkis Eurospordile tragikoomilise loo sellest, kui tõsiselt võtab Manchester Unitedi keskväljamees Paul Pogba kaardimänge - isegi Unot.

"Talle ei meeldi absoluutselt kaotada," pajatas Zouma. "Ükskord olin tal parasjagu külas ja võitsin teda Uno kaardimängus. Ta oli nii-nii vihane! Ta ütles mulle, et ma rohkem tema majasse oma jalga ei tõstaks. Palusin teda: sõber, need on ainult Uno kaardid..."

Kes teab - äkki on säärane ülivõistluslik iseloom just see, mis on Pogba jalgpallis niivõrd kaugele viinud?